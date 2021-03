Incendio all’interno di un appartamento: muore giovane donna (Di venerdì 5 marzo 2021) Una donna di 35 anni è morta a causa delle esalazioni di fumo, scaturito da un Incendio divampato nella sua abitazione di Quaderni di Villafranca, in provincia di Verona. Un Incendio è divampato questa mattina in un’abitazione di Quaderni di Villafranca, in provincia di Verona. all’interno dell’appartamento si trovava una donna di 35 anni che, L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 5 marzo 2021) Unadi 35 anni è morta a causa delle esalazioni di fumo, scaturito da undivampato nella sua abitazione di Quaderni di Villafranca, in provincia di Verona. Unè divampato questa mattina in un’abitazione di Quaderni di Villafranca, in provincia di Verona.dell’si trovava unadi 35 anni che, L'articolo proviene da YesLife.it.

vvfveneto : #4marzo #Pernumia(PD), primo pomeriggio, #incendio all’interno di un deposito edile #vigilidelfuoco con tre squadre… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Due anziani sono morti e una persona è rimasta ferita in un incendio divampato all'interno di un appartamento in via Lui… - vvfveneto : #3marzo #Campodarsego(PD), la notte scorsa, #incendio del reparto verniciatura all’interno di un’azienda officina m… - Webmartetv : Pachino | Agli arresti domiciliari un 38enne per danneggiamento - - NewSicilia : #Incendio - Le fiamme avrebbero avuto origine da un frigorifero presente all'interno del #ristorante #Newsicilia -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio all’interno Generali, per crescita impresa: consulenza, soluzioni e sostenibilità latinaoggi.eu