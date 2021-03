Grillo vede Casaleggio, in gioco rapporto M5S-Rousseau (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo mesi di scontri, forse è l'ultimo tentativo di mediazione: domani, secondo fonti del Movimento 5 stelle, il fondatore e garante nazionale Beppe Grillo vedrà Davide Casaleggio, erede del "cofondatore" Gianroberto e presidente dell'Associazione Rousseau, che gestisce la partecipazione democratica interna, le votazioni degli iscritti e parte della comunicazione a 5 stelle. I due dovrebbero incontrarsi di persona ma non ci sono dettagli e non pare probabile che venga scelta volontariamente una linea di trasparenza dalle parti interessate.Le tensioni vanno avanti da molto tempo, almeno dalla caduta del Conte 1. Non è un segreto che Casaleggio fosse fra i meno convinti del patto con il Partito democratico né che la progressiva marginalizzazione dell'ex deputato Alessandro Di Battista (in parte decisa da lui stesso) dal ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo mesi di scontri, forse è l'ultimo tentativo di mediazione: domani, secondo fonti del Movimento 5 stelle, il fondatore e garante nazionale Beppevedrà Davide, erede del "cofondatore" Gianroberto e presidente dell'Associazione, che gestisce la partecipazione democratica interna, le votazioni degli iscritti e parte della comunicazione a 5 stelle. I due dovrebbero incontrarsi di persona ma non ci sono dettagli e non pare probabile che venga scelta volontariamente una linea di trasparenza dalle parti interessate.Le tensioni vanno avanti da molto tempo, almeno dalla caduta del Conte 1. Non è un segreto chefosse fra i meno convinti del patto con il Partito democratico né che la progressiva marginalizzazione dell'ex deputato Alessandro Di Battista (in parte decisa da lui stesso) dal ...

