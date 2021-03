GP Portogallo F1 confermato per la stagione 2021

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il GP delsarà presente anche nel calendario delladi Formula 1. Il Gran Premio riempirà lo spazio vuoto del weekend del 2 maggio, completando il programma da 23 gare che era stato previsto. Inoltre, Stefano Domenicali e la FIA sono al lavoro con il governo portoghese, per disputare l’evento a porte aperte al pubblico. Il GP delcontinua ad esserci Dopo il ritorno del Gran Premio delin Formula 1, nel 2020, tutti gli appassionati si aspettavano la presenza nelle stagioni successive. La gara dello scorso anno, piena di emozioni, fu vinta da Lewis Hamilton, seguito da Valtteri Bottas e Max Verstappen. Il circuito di Portimao, di 4.653 metri, sarà per la seconda volta consecutiva, parte del calendario delladi Formula 1. ...

