Gaia torna sul palco dell'Ariston con la sua "Cuore amaro", tra i brani più suonati in radio, dopo l'intensa esibizione di ieri con Lous and The Yakuza (Di venerdì 5 marzo 2021) dopo la serata di ieri, in cui Gaia ha regalato un'elegante, intimista ed emozionante versione del capolavoro di Luigi Tenco "Mi sono innamorato di te", accompagnata dalla grazia e la presenza raffinata e carismatica di Lous and The Yakuza in un omaggio multiculturale alla canzone d'autore italiana, questa sera la cantautrice torna sul palco dell'Ariston con la sua "Cuore amaro". "Cuore amaro" (Sony Music Italy), è la 3^ nuova entrata più alta nella Top 50 Italia di Spotify (tra gli artisti che si sono esibiti nella seconda serata del Festival) e si trova in poche ore già al 2° posto della nuova classifica generale di EarOne.

