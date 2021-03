Coprifuoco alle 20 e lockdown a Pasqua | cosa può chiudere se salgono i contagi

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il Dpcm Draghi entra in vigore domani. Ma le misure messe in atto, dopo i 22.865 nuovi, con 339 morti, registrati nel bollettino di ieri, sembrano ormai già obsolete.può succedere se non si riesce a contenere la curva epidemiologica? Le restrizioni percon ilanticipato Durante l’ultimo vertice, quello di martedì, il capo dell’Istituto superiore della Sanità Silvio Brusaferro ha ipotizzato una zona “giallo intenso”, che prevederebbe ilanticipato20 e la chiusura di alcuni negozi. Inoltre, come è già avvenuto per il periodo delle festività natalizie, i fine settimana e i giorni delle festeli prevederebbero il. Spiega il Messaggero: Sul tavolo del vertice, si diceva, Brusaferro ha gettato ...

Rimane ildalle 225 del mattino, le visite di una o due persone verso un'altra abitazione (ad eccezione della zona rossa, secondo quanto stabilito dall'ultimo dpcm firmato martedì), ...Non è ancora sul tavolo l'ipotesi di anticipare ildalle 2220, è sicuramente oggetto di discussione una soglia oltre la quale non si può andare: 40mila casi al giorno. Al momento, è ...Pasqua e i weekend con le regole della zona rossa, come durante le festività di Natale. E coprifuoco anticipato alle 20, per quello che il capo dell’Istituto superiore ...“A decorrere da domani (oggi per chi legge, ndr), per tutti i successivi venerdì, sabati e domeniche, nonché nei giorni prefestivi e festivi, fino al 6 aprile è consentito il solo transito pedonale co ...