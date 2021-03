Banca Generali | CdA approva bilancio 2020 Dividendo di 3 | 3 euro

BancaGenerali : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato il Progetto di Bilancio 2020. Scopri di più… - bizcommunityit : Risparmio gestito, Goldman Sachs alza i target dei gestori italiani quotati #sgr - gabrigabri69 : RT @tomasomontanari: Pare che Gianni Agnelli, ai tempi di Ciampi, dicesse che dopo un governatore di banca centrale poteva venire solo un #… - BancaGenerali : ?? Su @FIRSTonlineTwit l'intervista alla Responsabile HR Valentina Frezza. - BERLU_STRAGISTA : DIVERSI CONSULENTI DI BANCA GENERALI HANNO GODUTO AD AVERE COME CONSULENTE, QUELL'EROE E GENIO BORSISTICO DI MICHEL… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Generali

Il Messaggero

Roma, 05 mar 17:58 -ha chiuso il 2020 con un utile netto consolidato pari a 274,9 milioni di euro, in aumento di un punto percentuale e il risultato...Il consiglio di amministrazione diha approvato il bilancio 2020, i cui dati erano stati diffusi lo scorso 10 febbraio . Confermato l'utile netto consolidato si conferma a 274,9 milioni di euro (+1%), il risultato ...Banca Generali ha chiuso il 2020 con masse totali per 74,5 miliardi di euro, un nuovo massimo assoluto a cui ha contribuito una ...Banca Generali ha chiuso il 2020 con un utile netto consolidato pari a 274,9 milioni di euro, in aumento di un punto percentuale e il ...