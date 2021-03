“A letto con la flebo”. Sanremo 2021, ansia per Gaia Gozzi a un passo dalla quarta serata (Di venerdì 5 marzo 2021) Manca davvero pochissimo alla quarta serata di Sanremo 2021. E una delle concorrenti big in gara sta facendo spaventare moltissimo i suoi fan, visto che si è ripresa dentro il letto con una flebo attaccata al braccio. Questa situazione sta facendo dunque mettere in ansia tutto il pubblico, ma anche la stessa cantante. Sicuramente non sarà tranquillo nemmeno il direttore artistico Amadeus, che spera di non dover incorrere in un’altra problematica dopo ciò che è successo con Irama. Per la precisione a non stare in perfette condizioni di salute è Gaia Gozzi, la vincitrice della scorsa edizione di ‘Amici’ che sta gareggiando per la prima volta alla kermesse musicale più famosa in Italia. Lei è in competizione con la canzone ‘Cuore amaro’. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Manca davvero pochissimo alladi. E una delle concorrenti big in gara sta facendo spaventare moltissimo i suoi fan, visto che si è ripresa dentro ilcon unaattaccata al braccio. Questa situazione sta facendo dunque mettere intutto il pubblico, ma anche la stessa cantante. Sicuramente non sarà tranquillo nemmeno il direttore artistico Amadeus, che spera di non dover incorrere in un’altra problematica dopo ciò che è successo con Irama. Per la precisione a non stare in perfette condizioni di salute è, la vincitrice della scorsa edizione di ‘Amici’ che sta gareggiando per la prima volta alla kermesse musicale più famosa in Italia. Lei è in competizione con la canzone ‘Cuore amaro’. ...

