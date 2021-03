Vaccini: miliardi pubblici alle case farmaceutiche mentre il mondo aspetta… di morire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Le giustificazioni dei nostri responsabili politici, Commissione europea in testa, sono già pronte: bisognava far presto, avere i vaccini il prima possibile e bla bla bla. Ma l’ingiustizia, che ha i segni dello scandalo, non si può giustificare, nè nascondere all’infinito. Perché gli scienziati hanno già detto che presto saremo ancora una volta travolti dal virus, che forse quello che accadrà sarà ancora peggio del già vissuto. E i nostri governanti? Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Le giustificazioni dei nostri responsabili politici, Commissione europea in testa, sono già pronte: bisognava far presto, avere i vaccini il prima possibile e bla bla bla. Ma l’ingiustizia, che ha i segni dello scandalo, non si può giustificare, nè nascondere all’infinito. Perché gli scienziati hanno già detto che presto saremo ancora una volta travolti dal virus, che forse quello che accadrà sarà ancora peggio del già vissuto. E i nostri governanti?

