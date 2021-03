Smascherata dai Carabinieri una giovane ligure truffatrice del web (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCalabritto (Av) – I Carabinieri della Stazione di Calabritto hanno denunciato in stato di libertà una ventenne della provincia di La Spezia, ritenuta responsabile del reato di “Frode informatica”. Le indagini hanno permesso di far luce su alcuni acquisti online, effettuati dal conto corrente della vittima che, in fase di denuncia, disconosceva tali operazioni: ignoti erano riusciti ad accedere abusivamente alla sua “home banking” ed effettuato pagamenti per un totale di circa 500 euro. Bloccato immediatamente il flusso, l’attività d’indagine condotta dai Carabinieri ha consentito di acquisire inconfutabili elementi a carico della ventenne che aveva illecitamente carpito le credenziali di accesso al conto corrente on line della malcapitata. Molti avranno certamente ricevuto qualche strano SMS o mail con richiesta di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCalabritto (Av) – Idella Stazione di Calabritto hanno denunciato in stato di libertà una ventenne della provincia di La Spezia, ritenuta responsabile del reato di “Frode informatica”. Le indagini hanno permesso di far luce su alcuni acquisti online, effettuati dal conto corrente della vittima che, in fase di denuncia, disconosceva tali operazioni: ignoti erano riusciti ad accedere abusivamente alla sua “home banking” ed effettuato pagamenti per un totale di circa 500 euro. Bloccato immediatamente il flusso, l’attività d’indagine condotta daiha consentito di acquisire inconfutabili elementi a carico della ventenne che aveva illecitamente carpito le credenziali di accesso al conto corrente on line della malcapitata. Molti avranno certamente ricevuto qualche strano SMS o mail con richiesta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Smascherata dai Roma e Pomezia, maxi frode fiscale: 30 denunce e sequestro 25 mln euro Una maxi frode fiscale è stata smascherata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell'operazione "Sordida Charta" . I finanzieri hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di oltre 25 milioni di ...

Pomezia, scoperta maxi frode fiscale per 43 milioni di euro: denunciate 30 persone (VIDEO) Pomezia al centro di una maxi frode fiscale, smascherata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell'operazione "Sordida Charta", hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di oltre 25 milioni di euro , ...

Smascherata dai carabinieri di Calabritto giovane truffatrice Retesei Operazione Sordida charta Una maxi frode fiscale è stata smascherata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, nel corso dell’operazione “Sordida Charta”, hanno sequestrato beni mobili e immobili per un valore di olt ...

Pomezia, scoperta maxi frode fiscale nel settore trasporti: sequestrati beni per 25 milioni L’organizzazione era capeggiata da un avvocato romano che, grazie all'aiuto di numerosi solidali, aveva costituito 33 società “cartiere” ...

