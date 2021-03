Sci alpino, discesa maschile Saalbach 2021: start list, pettorali e italiani in gara (Di giovedì 4 marzo 2021) La start list completa della discesa maschile di Saalbach-Hinterglemm, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Il primo a partire sarà l’austriaco Kriechmayr, poi il francese Bailet e l’azzurro Dominik Paris con il numero 3. Mayer al via con il numero 5, mentre Feuz partirà settimo. Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, Christof Innerhofer avrà il pettorale 15, Matteo Marsaglia il 24 ed Emanuele Buzzi il 32. L’appuntamento è per venerdì 5 marzo alle ore 11:20. Di seguito tutti i pettorali di partenza e gli azzurri in gara. start list discesa maschile Saalbach-HINTERGLEMM ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) Lacompleta delladi-Hinterglemm, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci. Il primo a partire sarà l’austriaco Kriechmayr, poi il francese Bailet e l’azzurro Dominik Paris con il numero 3. Mayer al via con il numero 5, mentre Feuz partirà settimo. Per quanto riguarda gli altriin, Christof Innerhofer avrà il pettorale 15, Matteo Marsaglia il 24 ed Emanuele Buzzi il 32. L’appuntamento è per venerdì 5 marzo alle ore 11:20. Di seguito tutti idi partenza e gli azzurri in-HINTERGLEMM ...

