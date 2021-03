Sassuolo-Napoli | Insigne è una furia con i compagni dopo la beffa – VIDEO

(Di giovedì 4 marzo 2021) Non è andato decisamente giù a Lorenzoil pareggio ottenuto ieri a Reggio Emilia sul campo del. Ilè stato rimontato a tempo scadutoaver trovato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Sporf : ? 34’ ?? Sassuolo 1-0 Napoli ?? ? 38’ ?? Sassuolo 1-1 Napoli ?? ? 45’ ?? Sassuolo 2-1 Napoli ?? ? 72’ ?? Sassuolo 2-2… - ZZiliani : Imperdonabile ingenuità finale del #Napoli, giusto rigore per il #Sassuolo e 3-3 all'ultimo tuffo. Resta il disgust… - sscnapoli : ?? | I convocati di #SassuoloNapoli ?? - napolista : Agliuttimmoce st’atu muorzo amaro e ppacienza! Insigne fove ll’ommo-mubbara Le pagelle in lingua di Sassuolo-Napol… - Sbughy : RT @dukeby: Sassuolo-Napoli è l’esatta fotografia di cosa vale il Napoli oggi. Alcuni si dannano l’anima. A molti frega il gusto. Ma ad a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Napoli

...il violento sfogo a fine gara di Insigne che ieri ha dato di matto al fischio finale della gara con il. A fare chiarezza su quanto accaduto è l'agente del capitano del, Vincenzo ...In, invece, Marini cancella il gol di Insigne partito da posizione irregolare. Infine Calvarese concede la marcatura a Diawara in Fiorentina - Roma: niente offside di Karsdorp a ...Il presidente della Lazio Lotito vuole la vittoria a tavolino contro il Toro: biancocelesti pronti a fare ricorso anche al Tar ...“E’ uguale al rigore dato in Sassuolo-Napoli, qui l’arbitro di campo però è impossibilitato a vedere perché non era nella posizione corretta, se si sposta verso i pali della porta vede tutto, non ...