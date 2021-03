Sanremo 2021: il testo di Giudizi universali, la canzone cantata da Willie Peyote con Samuele Bersani (Di giovedì 4 marzo 2021) Giudizi universali testo – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Willie Peyote con Samuele Bersani canterà (cover) la canzone “Giudizi universali” di Samuele Bersani. Ma qual è il testo del brano? Eccolo: Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l’aquilone Togli la ragione e lasciami sognare, lasciami sognare in pace Liberi com’eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto I piedi Per tirare la maniglia della porta e andare fuori Come Mastroianni anni ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021)– Nel corso della terza serata del Festival diconcanterà (cover) la” di. Ma qual è ildel brano? Eccolo: Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l’aquilone Togli la ragione e lasciami sognare, lasciami sognare in pace Liberi com’eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto I piedi Per tirare la maniglia della porta e andare fuori Come Mastroianni anni ...

