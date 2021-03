Napoli Mandolin Orchestra | chi sono i musicisti | età | carriera | curiosità

(Di giovedì 4 marzo 2021) Laè formata da un gruppo dipartenopei che promuovono la musica napoletana con ilo. Laè formata da un gruppo diche hanno scelto di utilizzare uno degli strumenti principi del mezzogiorno, ilo, per far conoscere la musica napoletana. Questo gruppo di artisti promuove L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Per la serata duetti al Festival di Sanremo , Ermal Meta ha deciso di interpretare "Caruso" di Lucio Dalla insieme allaOrchestra. Il cantautore ha spiegato di non aver scelto questa canzone per la ricorrenza del 4 marzo (giorno di nascita di Dalla) ma per il suo forte legame cone per l'amore ......" Un'avventura (Lucio Battisti) Colapesce e Dimartino " Povera Patria (Franco Battiato) Come_Cose con Alberto Radius e Mamakass " Il mio canto libero (Lucio Battisti) Ermal Meta con...La Napoli Mandolin Orchestra è formata da un gruppo di musicisti partenopei che promuovono la musica napoletana con il mandolino.Il testo di “Caruso”, il brano di Lucio Dalla che Ermal Meta interpreta alla serata duetti di Sanremo 2021 insieme alla Napoli Mandolin Orchestra Per la serata duetti al Festival di Sanremo ...