MotoGP | presentata la nuova Aprilia del Team Gresini | sulla RS-GP un omaggio al Team Manager scomparso

(Di giovedì 4 marzo 2021) E’ ufficialmente iniziata la stagione 2021 per l’in. Sul circuito di Losail (Qatar), la squadra di Noale ha presentato laRS-GP e non poteva mancare un ricordo commosso e spontaneo a Fausto, anima e gestore di questa squadra. L’unveiling è iniziato, infatti, con un tributo a Fausto e sulle moto italiane è ben presente unin sua memoria. Indubbiamente, quanto accaduto, darà ulteriori motivazioni alla scuderia e ai piloti di dare il 101% nel campionato della classe regina di quest’anno. Il ruolo di “capitano” spetterà allo spagnolo Aleix Espargaró, al quinto anno con l’e deciso a conquistare il primo podio per la Casa italiana in. Reduce da un 2020 fatto di tanti problemi (17° posto con 42 punti all’attivo), l’iberico ...

OA_Sport : #MotoGP Svelata la nuova Aprilia del Team Gresini: sulla moto una dedica a Fausto e tanta voglia di crescere e di m… - matteopittaccio : Presentata la RS-GP 21, l'unica #MotoGP a poter contare sulle concessioni. Sarà l'anno giusto per uscire dalla cris… - Valentino46_RTG : RT @P300it: MotoGP | Presentata la squadra Yamaha Petronas SRT 2021 ? di Alyoska Costantino ?? - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Presentata la nuova Alpine, Brivio: 'MotoGP e F1 sono due sport di squadra' #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : Presentata la nuova Alpine, Brivio: 'MotoGP e F1 sono due sport di squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP presentata

Durante questa sessione di prove, ci sarà l'unveiling della Suzuki : la nuova livrea del campione del mondo Mir saràsabato 6 marzo (ultimo team dellaa svelare la proprio moto). La ...Presentazione Aprilia2021 - Saràoggi a Doha a partire dalle ore 14:30 italiane la nuova livrea dell'Apriliache sarà portata in pista sicuramente da Aleix Espargarò e molto probabilmente da ...Prende il via sull'asfalto del Circuito di Losail, in Qatar, la stagione MotoGP 2021 dell'Aprilia Racing Team Gresini. Poche ora prima di scendere in pista per i primi test ufficiali, la squadra itali ...Presentazione della squadra ufficiale Aprilia MotoGP, sul tracciato di Losail in Qatar. Le novità sulla moto, e le aspettative dei piloti ...