Milan: un 2021 up & down che ancora non riesce a regalare quelle gioie così sperate (Di giovedì 4 marzo 2021) E' vero che mantenere il passo avuto nel 2020 non è facile; è vero che ancora tutto è possibile e ci sono ampi margini di recupero; però, è anche vero che se le cose non subiscono una sterzata ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 marzo 2021) E' vero che mantenere il passo avuto nel 2020 non è facile; è vero chetutto è possibile e ci sono ampi margini di recupero; però, è anche vero che se le cose non subiscono una sterzata ...

capuanogio : La media punti nel 2021: #Atalanta 2,36 (26 in 11 partite) #Inter 2,30 (23/10) #Juventus 2,27 (25/11) #Lazio 2,… - capuanogio : Troppe assenze per #Pioli, troppo spesso in emergenza e nel 2021 troppa discontinuità. Il rigore di #Kessie evita a… - SkySport : MILAN-UDINESE 1-1 Risultato finale ? ? #Becao (68') ? rig. #Kessié (90+7’) ? SERIE A – 25^ giornata ??… - gginestre : 'Nicolò Barella, el soldado de Antonio Conte' - MilanLiveIT : #Ibrahimovic a #Sanremo, l'attacco del giornalista: 'Giusto che il #Milan perda' -