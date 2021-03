Mihajlovic, a Sanremo con Ibrahimovic: sarà spettacolo assicurato (Di giovedì 4 marzo 2021) Si accettano scommesse, sarà uno dei Festival di Sanremo più competitivi di sempre. I cantanti in gara questa volta però non c’entrano. Ci concentriamo invece sugli ospiti di un Festival della canzone italiana da ribattezzare per questo episodio in “Sanremo Football Club”. Sul palco dell’Ariston si assisterà infatti a una rivisitazione inedita di un classico della musica italiana. Sinisa Mihajlovic e Zlatan Ibrahimovic duetteranno sulle note di Io Vagabondo dei Nomadi e che dire… la curiosità è a mille. Soprattutto alla luce delle dichiarazioni del serbo, sicuro al 100% di avere più possibilità, rispetto all’amico svedese, di conquistare il vasto pubblico sintonizzato su RAI1. Chissà come l’avrà presa Ibra, uno che dà il meglio di sé quando la pressione chiama. Si trasformerà in una popstar per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Si accettano scommesse,uno dei Festival dipiù competitivi di sempre. I cantanti in gara questa volta però non c’entrano. Ci concentriamo invece sugli ospiti di un Festival della canzone italiana da ribattezzare per questo episodio in “Football Club”. Sul palco dell’Ariston si assisterà infatti a una rivisitazione inedita di un classico della musica italiana. Sinisae Zlatanduetteranno sulle note di Io Vagabondo dei Nomadi e che dire… la curiosità è a mille. Soprattutto alla luce delle dichiarazioni del serbo, sicuro al 100% di avere più possibilità, rispetto all’amico svedese, di conquistare il vasto pubblico sintonizzato su RAI1. Chissà come l’avrà presa Ibra, uno che dà il meglio di sé quando la pressione chiama. Si trasformerà in una popstar per ...

