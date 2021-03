Marconi | chiusi tre centri scommesse | multe e quattro denunce

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma – Gli investigatori dell’XI^ Distretto San Paolo diretto da Massimiliano Maset, lo scorso 1 marzo hanno messo in atto una serie di servizi di polizia finalizzati al controllo in materia di giochi ee al rispetto della normativa per il contrasto al Covid 19. Gli agenti della Polizia di Stato hanno verificato che le attivita’ sottoposte a verifica, non hanno rispettato la normativa anticovid, restando aperte al pubblico e svolgendo l’accettazione disportive anche con provider esteri abusivi e di fatto non canalizzando il flusso di denaro sui circuiti riconosciuti dal Ministero delle Finanze. Al termine delle indagini, sono statitredediti all’accettazionein zona, tutti vicini tra loro, che offrivano un ampio palinsesto di ...

Affaritaliani : Centri scommesse clandestini Chiusi tre locali a Marconi - radioromait : Roma, chiusi 3 centri scommesse a Marconi: 4 denunciati e multe per 20mila euro - ComuneJesi : Covid, focolai a Lorenzini, Leopardi e IIS Marconi chiusi i dal 1 marzo per un periodo di 14 giorni. #coronavirus…

