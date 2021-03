Marchisio sindaco di Torino? Il Pd potrebbe candidarlo (Di giovedì 4 marzo 2021) Sempre attento ai temi sociali e politici, l’idea di Claudio Marchisio come politico circolava già da tempo e fino a qualche ora fa pareva essere solamente un’ipotesi. Oggi, però, il quotidiano La Stampa riporta la possibilità che l’ex centrocampista di Juventus e Nazionale possa essere candidato come sindaco di Torino dal Partito Democratico. Nato e cresciuto nel capoluogo piemontese, Marchisio è stato una bandiera tra i bianconeri ed è ancora oggi apprezzato dai tifosi di tutta Italia. Il motivo è collegato al sempre riconosciuto valore della persona e alla sua continua attenzione nei confronti di situazioni sociali, anche di respiro internazionale. Non si è infatti mai risparmiato nel prendere posizioni, anche scomode, durante momenti di difficoltà o rispetto a determinati eventi. Marchisio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Sempre attento ai temi sociali e politici, l’idea di Claudiocome politico circolava già da tempo e fino a qualche ora fa pareva essere solamente un’ipotesi. Oggi, però, il quotidiano La Stampa riporta la possibilità che l’ex centrocampista di Juventus e Nazionale possa essere candidato comedidal Partito Democratico. Nato e cresciuto nel capoluogo piemontese,è stato una bandiera tra i bianconeri ed è ancora oggi apprezzato dai tifosi di tutta Italia. Il motivo è collegato al sempre riconosciuto valore della persona e alla sua continua attenzione nei confronti di situazioni sociali, anche di respiro internazionale. Non si è infatti mai risparmiato nel prendere posizioni, anche scomode, durante momenti di difficoltà o rispetto a determinati eventi....

davidallegranti : Il Pd pensa a Claudio Marchisio sindaco di Torino, scrive la Stampa. Il grillismo, come la Vodafone di un tempo, è tutto intorno a te. - lorepregliasco : So che potrei essere sbertucciato in futuro per questo tweet, ma l'ipotesi di una candidatura di Claudio Marchisio… - __ferdisda : RT @CalcioFinanza: Il Pd punta su Marchisio come candidato a sindaco di Torino - escapista : Una domanada: ma un tifoso del Toro di sinistra, lo voterebbe Marchisio? #chiedoperunamico - davideciokko : RT @perchetendenza: 'Marchisio': Perché secondo @LaStampa potrebbe essere il candidato del PD per le prossime elezioni comunali a Torino: N… -