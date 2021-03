La rabbia di Insigne è fuori luogo (non può permettersela). Però non anestetizziamo il calcio (Di giovedì 4 marzo 2021) L’occhio di bue puntato su Insigne. Sui suoi plateali e infantili calci alle scritte sponsor del Mapei Stadium. L’analisi del labiale “squadra di merda”. Tutto giusto, comprensibile, finanche doveroso. Perché Insigne è andato sopra le righe. Va da sé che un fuoriclasse non si comporta in quel modo. E Insigne non è un fuoriclasse. Probabilmente nemmeno un campione. È un buon giocatore con sprazzi di altissima intensità, come ieri sera, e momenti bui. In fondo, anche lui ha commesso errori grossolani nei finali di partita, soprattutto se l’avversario si chiama Juventus, e nessuno gli ha detto “giocatore di merda”. Almeno non tra i compagni. Insomma, per essere chiari: ieri Insigne ha giocato benissimo ma non è un calciatore che può permettersi di fare la ramanzina ai compagni. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) L’occhio di bue puntato su. Sui suoi plateali e infantili calci alle scritte sponsor del Mapei Stadium. L’analisi del labiale “squadra di merda”. Tutto giusto, comprensibile, finanche doveroso. Perchéè andato sopra le righe. Va da sé che unclasse non si comporta in quel modo. Enon è unclasse. Probabilmente nemmeno un campione. È un buon giocatore con sprazzi di altissima intensità, come ieri sera, e momenti bui. In fondo, anche lui ha commesso errori grossolani nei finali di partita, soprattutto se l’avversario si chiama Juventus, e nessuno gli ha detto “giocatore di merda”. Almeno non tra i compagni. Insomma, per essere chiari: ieriha giocato benissimo ma non è un calciatore che può permettersi di fare la ramanzina ai compagni. ...

