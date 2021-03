Grave lutto per Simone Schettino: è morta la mamma per Covid (Di giovedì 4 marzo 2021) Grave lutto per il comico napoletano Simone Schettino: è morta la mamma Anita Scanu per Covid. Grave lutto per il comico napoletano Simone Schettino: la mamma Anita Scanu è venuta a mancare all’età di 78 anni a causa del Coronavirus. La donna è morta all’ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverata da diversi giorni. Lo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 4 marzo 2021)per il comico napoletano: èlaAnita Scanu perper il comico napoletano: laAnita Scanu è venuta a mancare all’età di 78 anni a causa del Coronavirus. La donna èall’ospedale Cotugno di Napoli, dove era ricoverata da diversi giorni. Lo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

