Due anni fa le primarie incoronarono Zingaretti | oggi le correnti tornano a ' pesarsi'

AGI - Due anni fa Nicola Zingaretti è stato eletto segretario del Partito Democratico. A distanza di due anni, il Pd si trova alla vigilia di una assemblea (il 13 e 14 marzo) chiamata a decidere fra un congresso delle idee, sulla collocazione e l'identità del partito, e un congresso sulla leadership e, quindi, sul segertario stesso. Era il 3 marzo 2019 quando, al termine di un iter congressuale durato quasi un anno, si celebrarono le primarie che videro trionfare il governatore del Lazio con il 66% dei voti. Zingaretti si presentava allora con la mozione Piazza Grande e lo slogan "Nicola Zingaretti, per cambiare". Suoi avversari erano i renziani Roberto Giachetti e Anna Ascani, che si presentavano in tandem (12%), e la lista del segretario uscente, eletto in assemblea dopo le ...

