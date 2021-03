Dalla: Sanremo lo ricorda per il suo 78° compleanno (Di giovedì 4 marzo 2021) 4 marzo 1943 è la data in cui nasce il famosissimo cantautore Lucio Dalla a Bologna. I suoi inizi sono nel mondo jazz. Ormai sono 9 anni Dalla sua scomparsa e nella terza serata del 71° Festival di Sanremo verrà ricordato con alcune sue più belle canzoni. Sanremo lo censurò giustamente nel 1971? La sua data di nascita diede il nome a uno dei suoi brani più celebri, “4 marzo 1943”, con il quale partecipò al Festival di Sanremo nel 1971. Ma il titolo originale della canzone di Lucio sarebbe stato in realtà “Gesù Bambino”, ma la censura glielo fece cambiare, insieme a qualche verso del testo. In quell’edizione fu comunque lui il vincitore morale. A cinquant’anni Dalla pubblicazione di “4/3/1943”, il 9 marzo esce in libreria e negli store digitali “Dice che era un ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) 4 marzo 1943 è la data in cui nasce il famosissimo cantautore Lucioa Bologna. I suoi inizi sono nel mondo jazz. Ormai sono 9 annisua scomparsa e nella terza serata del 71° Festival diverràto con alcune sue più belle canzoni.lo censurò giustamente nel 1971? La sua data di nascita diede il nome a uno dei suoi brani più celebri, “4 marzo 1943”, con il quale partecipò al Festival dinel 1971. Ma il titolo originale della canzone di Lucio sarebbe stato in realtà “Gesù Bambino”, ma la censura glielo fece cambiare, insieme a qualche verso del testo. In quell’edizione fu comunque lui il vincitore morale. A cinquant’annipubblicazione di “4/3/1943”, il 9 marzo esce in libreria e negli store digitali “Dice che era un ...

