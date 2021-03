Covid, a Como è arrivata la terza ondata: oltre 300 casi ogni 100mila abitanti (Di giovedì 4 marzo 2021) Como, 4 marzo 2021 - E' in netto peggioramento l'andamento del contagio da Covid 19 in provincia di Como , ormai ben oltre i 300 casi ogni 100mila abitanti , con alcune aree che addirittura si ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 4 marzo 2021), 4 marzo 2021 - E' in netto peggioramento l'andamento del contagio da19 in provincia di, ormai beni 300, con alcune aree che addirittura si ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Como Covid: premier Ucraina, qui è iniziata la terza ondata Il primo ministro dell'Ucraina, Denys Shmyhal, ha annunciato che nella repubblica ex sovietica è iniziata una terza ondata di epidemia di Covid - 19. "Dobbiamo dichiarare l'inizio della terza ondata dell'epidemia in Ucraina", ha detto Shmyhal in conferenza stampa, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax. Stamattina il ministro della ...

Covid: focolaio in quartiere Catanzaro, 28 casi e nuovi test Sei di loro sono ricoverati nel reparto Covid di Malattie infettive dell'ospedale Pugliese, alcuni in condizioni serie. La presenza di un focolaio di Coronavirus nella comunità rom di viale Isonzo, ...

Covid, a Como è arrivata la terza ondata: oltre 300 casi ogni 100mila abitanti IL GIORNO Covid: Sala, preoccupato per crisi, Milano soffre di più (ANSA) – MILANO, 04 MAR – "Sono ottimista per il futuro di Milano ma preoccupato per questo periodo che ci attende. Il Comune continuerà a fare la sua parte, con un poderoso intervento sul welfare anc ...

Covid: Fontana, restrizioni per preservare aree meno colpite (ANSA) – MILANO, 04 MAR – "La Commissione indicatori Covid-19 Regione Lombardia, a seguito dell’analisi dei dati effettuata, ha condiviso la necessità di superare la differenziazione tra aree assumend ...

