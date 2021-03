Clio Evans | chi è l’attrice e performer moglie di Lele Spedicato dei Negramaro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021)è un’attrice che si divide tra tv e teatro nota anche per essere ladichitarrista dei. Stasera la band di Giuliano Sangiorgi sarà tra i protagonisti del Festival Di Sanremo, dove si esibirà con un omaggio a Lucio Dalla che oggi avrebbe compiuto 78 anni. Nata a Roma da madre greca e padre inglese, ha conseguito il diploma di moda professionale di stilista di moda. Coltiva una grande passione per la recitazione ed al tempo stesso prosegue gli studi universitari che conclude con la laurea in Lingue e Letteratura Straniere ottenendo il massimo dei voti. Si esibisce su diversi palcoscenici, collaborando con il regista Luciano Melchionna, nello spettacolo Dignità Autonome di Prostituzione dove interpreta il ruolo di Wanda in scena dal 2007 al ...