(Di giovedì 4 marzo 2021) C'è un tema che certo non appassiona l'opinione pubblica ma che è centrale per i futuri equilibri politici ed è quello della legge elettorale. Matteo Salvini ha subito chiarito che non è una priorità per la Lega, d'altronde in questo momento il focus tutto è sulle vaccinazioni e sui ristori-indennizzi, oltre che sulle tante partite economiche aperte. Ma quello degli... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Addio al proporzionale e ai collegi. Si torna al premio di maggioranza - giovcusumano : RT @ilmanifesto: Proporzionale addio, il progetto c'è | il manifesto - DonatoSaliola : RT @ilmanifesto: Proporzionale addio, il progetto c'è | il manifesto - CheGuevaraRoma : RT @ilmanifesto: Proporzionale addio, il progetto c'è | il manifesto - martamaccag2 : RT @ilmanifesto: Proporzionale addio, il progetto c'è | il manifesto -

Ultime Notizie dalla rete : Addio proporzionale

Il Manifesto

E sull'di Orban al Ppe avvisa: 'Chi fa parte di un gruppo europeista non può predicare il ... Fino a ieri volevamo una legge elettorale, oggi scopriamo - sorpresa! - che la Lega dice ...... ne avranno se va bene la metà ma nel sistemache forse verrà bastano e avanzano per ... Il milione e oltre di like che il discorso dell'contiano a Palazzo Chigi ha riscosso vale per ...Salvini dice che in questo momento alla legge elettorale non pensa, «non è una priorità». Zingaretti assicura che la notizia di un patto tra lui e il leghista per una legge elettorale maggioritaria «è ...Il professore scomparso all’età di 102 anni. Il ricordo della dottoressa Maria Frigerio, primaria di cardiologia a Niguarda ...