«Vogliamo vaccinarci tutti perché tutto questo finisca», l’appello di Fiorello con l’abbraccio per i ragazzi in Dad – Video (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Abbraccio gli adolescenti, perché molti di loro torneranno in Dad e so che non è facile». Fiorello saluta così i giovani telespettatori del Festival, durante la seconda serata della kermesse. Lui che da padre ha raccontato in conferenza stampa la sofferenza per i sacrifici imposti ai ragazzi come sua figlia durante la pandemia di Coronavirus: «Non è un dolore ma di più – ha detto Fiorello – non me ne faccio una ragione. Ho una figlia adolescente e vedo in lei tutti i ragazzi della sua età costretti davanti a uno schermo, a un computer. E provo ancora più dolore perché si stanno abituando». La speranza però non lo abbandona e questa sera sul palco dell’Ariston rilancia: «Questi momenti della vostra età vi verranno restituiti: questo momento sarà solo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) «Abbraccio gli adolescenti,molti di loro torneranno in Dad e so che non è facile».saluta così i giovani telespettatori del Festival, durante la seconda serata della kermesse. Lui che da padre ha raccontato in conferenza stampa la sofferenza per i sacrifici imposti aicome sua figlia durante la pandemia di Coronavirus: «Non è un dolore ma di più – ha detto– non me ne faccio una ragione. Ho una figlia adolescente e vedo in leidella sua età costretti davanti a uno schermo, a un computer. E provo ancora più doloresi stanno abituando». La speranza però non lo abbandona e questa sera sul palco dell’Ariston rilancia: «Questi momenti della vostra età vi verranno restituiti:momento sarà solo ...

Sakurauchi_Hime : RT @andiamoviaora: Non vogliamo vaccinarci. Fiato sprecato dei sovranisti vaccinisti che pensano che se è made in Italy lo faremo. No non… - emilio05714955 : RT @andiamoviaora: Non vogliamo vaccinarci. Fiato sprecato dei sovranisti vaccinisti che pensano che se è made in Italy lo faremo. No non… - daniele19921 : RT @andiamoviaora: Non vogliamo vaccinarci. Fiato sprecato dei sovranisti vaccinisti che pensano che se è made in Italy lo faremo. No non… - HubertBrowns : RT @andiamoviaora: Non vogliamo vaccinarci. Fiato sprecato dei sovranisti vaccinisti che pensano che se è made in Italy lo faremo. No non… - superprincipe83 : RT @andiamoviaora: Non vogliamo vaccinarci. Fiato sprecato dei sovranisti vaccinisti che pensano che se è made in Italy lo faremo. No non… -