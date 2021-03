SNAI – Sanremo: Fedez-Michielin tornano in testa Che balzo Annalisa e Noemi: ora sono sul podio (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Milano 3 marzo 2021) - Colapesce e Dimartino, da favoriti a outsider, raddoppia anche la quota dei Maneskin -I Coma Cose scivolano a 30, si allontana la vittoria di Madame. Milano, 3 marzo 2021 – Le esibizioni della prima serata modificano in parte il pronostico SNAI per il Festival di Sanremo: Fedez e Francesca Michielin tornano in testa al tabellone del vincente a 4,50, ma la vera sorpresa è Annalisa, offerta a 33 alla vigilia e ora a 6 volte la scommessa. Anche Noemi convince i trader, con la quota che si dimezza da 20 a 8,00, come la band de La Rappresentante di Lista che si conferma tra i favoriti della 71ª edizione. balzo in avanti per Fasma che scala la lavagna da 50 a 10 e raggiunge Willie Peyote. Stabili a 12 Fulminacci, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Milano 3 marzo 2021) - Colapesce e Dimartino, da favoriti a outsider, raddoppia anche la quota dei Maneskin -I Coma Cose scivolano a 30, si allontana la vittoria di Madame. Milano, 3 marzo 2021 – Le esibizioni della prima serata modificano in parte il pronosticoper il Festival die Francescainal tabellone del vincente a 4,50, ma la vera sorpresa è, offerta a 33 alla vigilia e ora a 6 volte la scommessa. Ancheconvince i trader, con la quota che si dimezza da 20 a 8,00, come la band de La Rappresentante di Lista che si conferma tra i favoriti della 71ª edizione.in avanti per Fasma che scala la lavagna da 50 a 10 e raggiunge Willie Peyote. Stabili a 12 Fulminacci, ...

