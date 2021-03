Si va verso una zona rossa per tutta Italia? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non ci ha girato intorno Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale anti-Covid: “tutta l’Italia” ha detto Bertolaso, “si sta avvicinando alla zona rossa”. Un allarme drammaticamente confermato dai numeri dell’ultimo bollettino di oggi, 3 marzo, che vedano risalire pericolosamente i nuovi positivi sopra soglia 20.000 (20.884: +3801 rispetto a ieri) ma soprattutto il tasso di positività, in salita dal 5,08% di ieri all’attuale 5,8%, nentre sono 347 i morti nelle ultime 24 ore. Mentre la Lombardia si sta avvicinando sempre di più a una nuova zona rossa, non va meglio alla Sicilia, dove sono complessivamente 539 su 25.171 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 25.129. Il dato è ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Non ci ha girato intorno Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale anti-Covid: “l’” ha detto Bertolaso, “si sta avvicinando alla”. Un allarme drammaticamente confermato dai numeri dell’ultimo bollettino di oggi, 3 marzo, che vedano risalire pericolosamente i nuovi positivi sopra soglia 20.000 (20.884: +3801 rispetto a ieri) ma soprattutto il tasso di positività, in salita dal 5,08% di ieri all’attuale 5,8%, nentre sono 347 i morti nelle ultime 24 ore. Mentre la Lombardia si sta avvicinando sempre di più a una nuova, non va meglio alla Sicilia, dove sono complessivamente 539 su 25.171 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, dove gli attuali positivi sono 25.129. Il dato è ...

