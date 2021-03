Sci alpino, Franzoni campione del mondo Junior in SuperG (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Italia ha un nuovo campione del mondo Juniores in SuperG. Si tratta di Giovanni Franzoni, che ha vinto la gara di SuperGigante sulla pista di Bansko. Il 19enne azzurro di Manerba del Garda, portacolori delle Fiamme Gialle, si è imposto per soli 4 centesimi sull’austriaco Lukas Feurstein, argento. Bronzo allo svizzero Gael Zulauf. Per il giovane azzurro è il primo grande risultato in carriera, lui che aveva già esordito nella rassegna iridata dei grandi a Cortina 2021 destando un’ottima impressione tra gli addetti ai lavori. Franzoni, inoltre, riporta l’Italia sul gradino più alto del podio nel SuperG iridato jr dopo 19 anni, quando a vincere era stato Peter Fill a Tarvisio (2002). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Italia ha un nuovodeles in. Si tratta di Giovanni, che ha vinto la gara diigante sulla pista di Bansko. Il 19enne azzurro di Manerba del Garda, portacolori delle Fiamme Gialle, si è imposto per soli 4 centesimi sull’austriaco Lukas Feurstein, argento. Bronzo allo svizzero Gael Zulauf. Per il giovane azzurro è il primo grande risultato in carriera, lui che aveva già esordito nella rassegna iridata dei grandi a Cortina 2021 destando un’ottima impressione tra gli addetti ai lavori., inoltre, riporta l’Italia sul gradino più alto del podio neliridato jr dopo 19 anni, quando a vincere era stato Peter Fill a Tarvisio (2002). SportFace.

