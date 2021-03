Sanremo 2021, l'omaggio a Morricone è quanto di più bello si è visto finora a Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Volo omaggia Ennio Morricone insieme ad Andrea Morricone, il figlio del Maestro. I componenti del trio hanno ripercorso le melodie del grande direttore d’orchestra, musicista, compositore, accompagnati dall’Orchestra del Festival di Sanremo. Un tributo a un artista che simboleggia l’espressione più alta dell’italianità nel mondo e che commuove i telespettatori. “Eternamente grati ad Ennio Morricone per averci regalato la Musica”, “Da pelle d’oca”, “Meravigliose le musica del maestro Morricone. Il Volo sempre impeccabili e bravi. Un bel momento musicale”: sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter durante l’omaggio. Meravigliose le musica del maestro #Morricone#IlVolo sempre impeccabili e braviUn bel momento musicale ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Volo omaggia Ennioinsieme ad Andrea, il figlio del Maestro. I componenti del trio hanno ripercorso le melodie del grande direttore d’orchestra, musicista, compositore, accompagnati dall’Orchestra del Festival di. Un tributo a un artista che simboleggia l’espressione più alta dell’italianità nel mondo e che commuove i telespettatori. “Eternamente grati ad Ennioper averci regalato la Musica”, “Da pelle d’oca”, “Meravigliose le musica del maestro. Il Volo sempre impeccabili e bravi. Un bel momento musicale”: sono solo alcuni dei commenti apparsi su Twitter durante l’. Meravigliose le musica del maestro ##IlVolo sempre impeccabili e braviUn bel momento musicale ...

