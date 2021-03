Previsioni Lotto del 04-03-2021

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Le , sono composte da due consigli, per la sorte di Ambata, Ambo, Terno e Quaterna. Leproposte vanno messe in gioco su due ruote e tutte per un massimo di 6 colpi a partire dalla data di pubblicazione. 1 – Ruote: BARI – GENOVA– TUTTEAmbata: 6Ambi : 6-69 / 6-67 / 6-24Lunghetta per Ambo, Terno, Quaterna: 6-69-67-24; Esiti: 2 – Ruote: FIRENZE – GENOVA – TUTTEAmbata: 88Ambi: 88-69 / 88-67 / 88-22Lunghetta per Ambo, Terno, Quaterna: 88-69-67-22; Esiti: Le probabilità di centrare una cinquina è di 1 su 43.949.268 volte, una quaterna 1 su 511.038, un terno 1 su 11.748, 1 ambo su 401, mentre le probabilità di centrare un’ambata (estratto) è di 1 su 18 volte. GiGiconsiglia: In caso in cui esca l’ambo secco o sorti superiori su ruota fissa, la previsione va interrotta, perché sfaldata, in ...

