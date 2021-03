Pontecagnano Faiano, altri cinque milioni per l’ecodistretto: riparte la campagna di ascolto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’ulteriore stanziamento di 5 milioni di euro, raggiunge quota 25 il finanziamento per realizzare nei Picentini, con il Comune capofila quello di Pontecagnano Faiano, l’eco distretto, una filiera sostenibile per il riciclaggio di rifiuti che prevede la nascita di un impianto di trasformazione dell’organico e la riconversione di Sardone. Ad annunciare l’arrivo di ulteriori soldi, che saranno conferma della qualità dell’impiantistica che si va a realizzare è stato questa mattina il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara impegnato in prima persona in una battaglia per rassicurare i suoi cittadini sulla qualità e sulla sostenibilità di quanto verrà realizzato. L’impianto di compostaggio sarà in realtà un Biodigestore anaerobico che produrrà gas ad impatto zero, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’ulteriore stanziamento di 5di euro, raggiunge quota 25 il finanziamento per realizzare nei Picentini, con il Comune capofila quello di, l’eco distretto, una filiera sostenibile per il riciclaggio di rifiuti che prevede la nascita di un impianto di trasformazione dell’organico e la riconversione di Sardone. Ad annunciare l’arrivo di ulteriori soldi, che saranno conferma della qualità dell’impiantistica che si va a realizzare è stato questa mattina il sindaco di, Giuseppe Lanzara impegnato in prima persona in una battaglia per rassicurare i suoi cittadini sulla qualità e sulla sostenibilità di quanto verrà realizzato. L’impianto di compostaggio sarà in realtà un Biodigestore anaerobico che produrrà gas ad impatto zero, ...

geome_sa : AVVISO: Comune di Pontecagnano Faiano (SA) - tvoggi : PONTECAGNANO FAIANO, FIAMME NEL PATTINODROMO Incendio in via Mar Adriatico all’interno del Pattinodromo di Pontecag… - ottopagine : Pontecagnano Faiano: incendio al pattinodromo #PontecagnanoFaiano - linkmotorsepoca : BMW X4 Xdrive20d Xline - € 35900 VEICOLO VISIONABILE PRESSO LA LINK MOTORS SALERNO Via Manzoni, 5 84098 Pontecagnan… -