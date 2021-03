Pd in crisi. È Renzi il convitato di pietra? La bussola di Ocone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Spesso, quando tutto comincia a girare in senso contrario, la ruota non si ferma. E credo sia questa l’immagine più efficace per descrivere le convulsioni del Pd e lo stato d’animo del suo segretario. Nicola Zingaretti, consigliato si dice da Goffredo Bettini (leggi qui l’intervista), è colui che politicamente esce con le ossa più rotte degli altri dalle ultime vicende. E non inganni il numero dei ministeri, fra l’altro di peso, che i dem hanno portato a casa. E come poi spesso pure accade, la politica sa essere paradossale. Proprio Giuseppe Conte, infatti, che il Pd ha sorretto per un anno, che ha pedissequamente seguito in ogni sua scelta (anche le più discutibili e quelle che all’interno del partito creavano più malumore), fino alle ultime che rincorrevano inesistenti “responsabili” da sostituire alle truppe Renziane; proprio l’avvocato prestato alla politica e poi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) Spesso, quando tutto comincia a girare in senso contrario, la ruota non si ferma. E credo sia questa l’immagine più efficace per descrivere le convulsioni del Pd e lo stato d’animo del suo segretario. Nicola Zingaretti, consigliato si dice da Goffredo Bettini (leggi qui l’intervista), è colui che politicamente esce con le ossa più rotte degli altri dalle ultime vicende. E non inganni il numero dei ministeri, fra l’altro di peso, che i dem hanno portato a casa. E come poi spesso pure accade, la politica sa essere paradossale. Proprio Giuseppe Conte, infatti, che il Pd ha sorretto per un anno, che ha pedissequamente seguito in ogni sua scelta (anche le più discutibili e quelle che all’interno del partito creavano più malumore), fino alle ultime che rincorrevano inesistenti “responsabili” da sostituire alle truppeane; proprio l’avvocato prestato alla politica e poi ...

