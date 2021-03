Pagelle Genoa-Sampdoria 1-1 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Lee ildi1-1, Derby della Lanterna valevole per la venticinquesima giornata della. A Marassi le due squadre si dividono la posta in palio: rossoblu in vantaggio al 52? grazie al bel gol di Zappacosta, gli uomini di Ballardini sembrano poter controllare la situazione ma improvvisamente i blucerchiati trovano il gol del pareggio con Tonelli che al 77? di testa batte Perin per l’1-1 finale. GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Lee il(3-5-2): Perin 6; Masiello 7, Radovanovic 5.5, Criscito 6.5; Goldaniga 6, Zajc 6.5, Badelj 6, Strootman 6 (38’ st Cassata sv), Zappacosta 7; Shomurodov 6.5 (38’ st Pjaca sv), Destro 6.5 (28’ st Pandev sv). In panchina: ...