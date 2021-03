Ong, 24 membri a giudizio per connivenze con gli scafisti: “Lo facevano per visibilità mediatica” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Saltano gli altarini delle anime belle delle Ong che secondo l’inchiesta Iuventa avrebbero sovente concordato i soccorsi in mare degli immigrati clandestini. Ma non solo. Ong, Save the Children e Medici senza frontiere I pm di Trapani, dopo tre anni, hanno chiuso l’inchiesta Iuventa formulando accuse pesanti come macigni nei confronti di comandanti, capimissione e legali rappresentanti delle Ong Save the children e Medici senza frontiere. Le accuse contestate ai 21 indagati dell’inchiesta sui salvataggi in mare preludono ad una richiesta di rinvio a giudizio per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso. Quesre accuse sono rivolte a comandanti, capimissione ed equipaggi di diverse navi della flotta umanitaria che tra il 2016 e il 2017 “salvarono” migliaia di immigrati clandestini. La ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar – Saltano gli altarini delle anime belle delle Ong che secondo l’inchiesta Iuventa avrebbero sovente concordato i soccorsi in mare degli immigrati clandestini. Ma non solo. Ong, Save the Children e Medici senza frontiere I pm di Trapani, dopo tre anni, hanno chiuso l’inchiesta Iuventa formulando accuse pesanti come macigni nei confronti di comandanti, capimissione e legali rappresentanti delle Ong Save the children e Medici senza frontiere. Le accuse contestate ai 21 indagati dell’inchiesta sui salvataggi in mare preludono ad una richiesta di rinvio aper associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e falso. Quesre accuse sono rivolte a comandanti, capimissione ed equipaggi di diverse navi della flotta umanitaria che tra il 2016 e il 2017 “salvarono” migliaia di immigrati clandestini. La ...

