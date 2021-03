Napoli | neurochirurgo Osimhen | “Sta bene | venerdì gli ultimi test”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “La situazione clinica diè buona. Tra due giorni ci saranno gliesami, la tac e l’elettroencefalogramma”. Lo ha detto Alfredo Bucciero, responsabile della neurochirurgia di Pineta Grande a Radio Kiss Kissfacendo il punto sul recupero didopo lo svenimento in campo nel finale del match contro l‘Atalanta.sta osservando uno stop prudenziale e ha effettuato in questi giorni una serie di esami dopo aver battuto laa e aver perso i sensi. “Il calciatore – ha spiegato Bucciero – stae si allena senza problemi. Non so se ci sarà col Bologna, non spetta a noi deciderlo. Ma dal punto di vista neurochirurgico non c’è nulla, non ci sono patemi d’animo. Lui già voleva rientrare, è una forza della natura”....