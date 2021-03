Metro, Atac: in due anni guasti impianti traslazione diminuiti del 30% (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – I tecnici Atac sono stati ascoltati nella Commissione Trasparenza di Roma Capitale sugli impianti di traslazione delle stazioni di Metro e ferrovie. Nell’ambito dell’audizione sono stati presentati i dati sugli impianti fermi per guasto che, alla data del 26 febbraio, quando e’ stata compiuta la rilevazione, risultavano essere il 5,6% del totale, il 30% in meno rispetto a due anni fa. Tale risultato e’ stato ottenuto grazie all’efficientamento del processo di gestione delle manutenzioni, iniziato con il cambio voluto da Atac della ditta di manutenzione, che ha consentito di diminuire notevolmente il numero degli impianti fermi per i diversi motivi (revisioni generali, speciali, guasti, eccetera). Lo scrive in una nota ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma – I tecnicisono stati ascoltati nella Commissione Trasparenza di Roma Capitale suglididelle stazioni die ferrovie. Nell’ambito dell’audizione sono stati presentati i dati suglifermi per guasto che, alla data del 26 febbraio, quando e’ stata compiuta la rilevazione, risultavano essere il 5,6% del totale, il 30% in meno rispetto a duefa. Tale risultato e’ stato ottenuto grazie all’efficientamento del processo di gestione delle manutenzioni, iniziato con il cambio voluto dadella ditta di manutenzione, che ha consentito di diminuire notevolmente il numero deglifermi per i diversi motivi (revisioni generali, speciali,, eccetera). Lo scrive in una nota ...

