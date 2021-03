Iv: Molinari-Romeo, ‘confronto non può sfociare in violenza, solidali con Renzi’ (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Il dibattito per le differenti idee politiche non dovrebbe mai sfociare in atti intimidatori e violenti. I confini del rispetto della persona non possono mai essere oltrepassati. A Renzi va tutta la nostra solidarietà”. Così in una nota i capigruppo della Lega di Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “Il dibattito per le differenti idee politiche non dovrebbe maiin atti intimidatori e violenti. I confini del rispetto della persona non possono mai essere oltrepassati. A Renzi va tutta la nostra solidarietà”. Così in una nota i capigruppo della Lega di Camera e Senato, Riccardoe Massimiliano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

