Guaglione | il testo della canzone di Gigi D’Alessio al Festival di Sanremo 2021

(Di mercoledì 3 marzo 2021)– Questa sera, 3 marzosarà presente aldiche dovrebbe cantare la. Di seguito ilintegrale del brano: Staje sempe ccá, ‘mpuntato ccá ‘mmiez’a ‘sta via Nun mange cchiù, nun duorme cchiù, che pecundría! We piccerí’ che vène a dí ‘sta gelusia? Tu vuó’ suffrí, tu vuó’ murí, chi t”o ffá fá Read the mic! Tu non sai più cos’è l’amore a vent’anni A starci nei panni di un ragazzo di strada Che crede ancora nei suoi sbagli E la scorza da duro non gliela leva nessuno Nasconde un cuore più puro Messo al sicuro dagli inganni E passe e spasse sott’a stu barcone Ma tu si’! Tu nun canusce ‘e ffemmene Si’ ...

Ultime Notizie dalla rete : Guaglione testo

TPI

... e la raffigurazione del ragazzo di strada, come quando Geolier scrive: "So nue strada e ... Ildi Che me chiamma a fa? Ma allor' a notte che me chiamm' a fa? Si overament nun ce tien' ...Rocco Hunt e Geolier, Che me chiamme a fa'?,[Ritornello: Rocco Hunt] Ma allora 'a notte che ...'e me quanno parlano tutte quante? Pecché giustamente loro ancora nun 'o sanno So' nu'e ...