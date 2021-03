Grande Fratello, uno storico (e amato) vincitore del reality diventerà presto papà! (Di mercoledì 3 marzo 2021) Andrea Cocco è stato il vincitore dell’undicesima edizione del Grande Fratello, che con il suo carattere e la sua bellezza attirò sin da subito l’attenzione del pubblico, che poi appunto lo fece trionfare. L’ex gieffino inoltre ai tempi ebbe una relazione con un’altra inquilina della casa, ovvero Margherita Zanatta, che proseguì anche al di fuori del reality, salvo poi concludersi dopo un paio d’anni. Adesso Andrea è felicemente fidanzato con Teresa Aiello e fra poco diventerà papà per la prima volta, come ha annunciato lui stesso su Instagram. L’ex gieffino ha postato infatti una foto in cui Teresa raccoglie dei limoni con il pancione in bella vista, e il tutto è accompagnato dalla frase: Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo. Visualizza questo post su ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Andrea Cocco è stato ildell’undicesima edizione del, che con il suo carattere e la sua bellezza attirò sin da subito l’attenzione del pubblico, che poi appunto lo fece trionfare. L’ex gieffino inoltre ai tempi ebbe una relazione con un’altra inquilina della casa, ovvero Margherita Zanatta, che proseguì anche al di fuori del, salvo poi concludersi dopo un paio d’anni. Adesso Andrea è felicemente fidanzato con Teresa Aiello e fra pocopapà per la prima volta, come ha annunciato lui stesso su Instagram. L’ex gieffino ha postato infatti una foto in cui Teresa raccoglie dei limoni con il pancione in bella vista, e il tutto è accompagnato dalla frase: Mentre raccogliamo limoni aspettiamo la venuta di Massimo. Visualizza questo post su ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello "Li ho denunciati". Carlotta Dell'Isola, dopo il GF Vip la situazione è degenerata. Ha sofferto molto, poi la decisione drastica Un periodo decisamente delicato reso noto dall'ex gieffina andrebbe a rispondere ad alcuni quesiti sollevati anche durante la sua permanenza dentro la casa del Grande Fratello Vip. Ha confessato ...

Andrea Cocco, vincitore del GF 11, diventerà papà Una splendida notizia è stata annunciata da un ex concorrente del Grande Fratello. La sua amatissima fidanzata è infatti incinta ed è stato proprio lui a ufficializzare il tutto con una meravigliosa foto nella quale riprende la dolce metà col pancione in bella vista.

Chi ha vinto il Grande Fratello Vip Mediaset Play Tommaso Zorzi ha ricevuto un dono da Francesco: il commento Dopo la finale del GF Vip Tommaso Zorzi è rientrato a Milano, dove ad attenderlo ha trovato un regalo di Francesco Oppini.

Dayane Mello, messaggio dopo il GF Vip: “Ogni sogno è raggiungibile” Dayane Mello scrive il primo messaggio su Instagram dopo il Grande Fratello Vip e festeggia un grande traguardo: “Ogni sogno è raggiungibile”. screen dal video. Dayane Mello ...

