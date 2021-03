Gio Evan | il poeta va a Sanremo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Scrittore, poeta, performer e cantautore, ma soprattutto «acrobata», Gio Evan (che si chiama in realtà Giovanni Evani Giancaspro), pugliese, classe 1988, va a Sanremo per la prima volta e presenta «Arnica», una canzone «contro gli urti del mondo»

Giovanni Evani Giancaspro, conosciuto con il nome di Gio Evan, ha conquistato la popolarità nel 2008 con il libro 'Il florilegio passato - stampato in proprio', in cui parla del suo viaggio in India. Solamente nel 2012 inizia a muovere i primi passi ...