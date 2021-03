Epic Games annuncia l’acqusizione di Mediatonic e Fall Guys | Ultimate Knockout

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella giornata di ierihato l’acquisizione ufficiale di, confermata poi dallo stesso sviluppatore di videogiochi britannico, famoso per aver rilasciato nel 2020 il videogioco battle royaleche ha riscosso un successo davvero molto ampioha affermato che l’adesione a“accelererà i nostri piani per migliorare il gioco e portareal maggior numero di giocatori possibile, continuando a supportare la community”. Per il momento, il gioco esports “sbarcherà” sulle piattaforme Xbox e Nintendo Switch entro quest’estate, in modo tale da garantirne la disponibilità ad un pubblico più ampio. ...

Mediatonic , software house di Fall Guys: Ultimate Knockout , entra nella famiglia: dopo Rocket League , l'azienda di Fortnite mette dunque le 'mani' su un altro importante prodotto che sin da subito ha registrato numeri da record . A seguito di questa acquisizione quale ...Mediatonic ha diffuso un breve comunicato stampa con il quale fa sapere di essere stata acquisita da Epic Games. In realtà lo studio di Fortnite non ha acquisito solamente gli autori di Fall Guys: Ult ...È una notizia degli ultimi giorni il passaggio di Tonic Games Group, lo studio responsabile di Fall Guys: Ultimate Knockout, ad Epic Games.