Draghi e alleati, i 'paletti' di Meloni (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - "E' presto ma per ora nei fatti domina la continuità con le politiche di Conte". Giorgia Meloni, intervistata dal Corriere della Sera, accoglie sì il "segnale positivo" rappresentato dalla sostituzione di Arcuri ma ribadisce che "per ora nei contenuti quello che Draghi sta facendo mi sembra molto simile a quello che faceva Conte. A partire - sottolinea - dall'ennesimo dpcm che tutti speravamo di non vedere più. La discontinuità non è una semplice nomina, si vede nei fatti". La leader FdI tuttavia riconosce che "ci vuole tempo" e apprezza che "qualche passo si sia compiuto" e rinnova dunque il proprio auspicio che scelte come quelle di Curcio, Gabrielli e Figliuolo "possano rompere finalmente i ponti con il passato". Anche perché il cambio della guardia per quanto attiene al Commissario alla gestione dell'emergenza covid "è il minimo sindacale". ... Leggi su agi (Di mercoledì 3 marzo 2021) AGI - "E' presto ma per ora nei fatti domina la continuità con le politiche di Conte". Giorgia, intervistata dal Corriere della Sera, accoglie sì il "segnale positivo" rappresentato dalla sostituzione di Arcuri ma ribadisce che "per ora nei contenuti quello chesta facendo mi sembra molto simile a quello che faceva Conte. A partire - sottolinea - dall'ennesimo dpcm che tutti speravamo di non vedere più. La discontinuità non è una semplice nomina, si vede nei fatti". La leader FdI tuttavia riconosce che "ci vuole tempo" e apprezza che "qualche passo si sia compiuto" e rinnova dunque il proprio auspicio che scelte come quelle di Curcio, Gabrielli e Figliuolo "possano rompere finalmente i ponti con il passato". Anche perché il cambio della guardia per quanto attiene al Commissario alla gestione dell'emergenza covid "è il minimo sindacale". ...

