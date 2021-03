Covid: un’altra brutta giornata con ricoveri e terapie intensive in aumento. Però da ieri 14.068 guariti (Di mercoledì 3 marzo 2021) brutta giornata anche quella di oggi in merito alla situazione Covid nel Paese, nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti 358.884 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici calcolati insieme), che hanno individuato ben 20.884 nuovi contagi, dai quali è emerso un tasso di positività al 5,8%. Inoltre, informa ancora il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, rispetto a ieri gli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), con i 6.425 in più da ieri, oggi sono 437.421. Ricordiamo inoltre che, dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.976.274 persone. Ed è ancora la Lombardia la regione più colpita, con 4.590 nuovi positivi in più da ieri, seguita a ‘ruota’ dalla Campania (2.635), e dall’Emilia Romagna (2.456). Sono invece 5 le regioni che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 marzo 2021)anche quella di oggi in merito alla situazionenel Paese, nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti 358.884 ‘tamponi misti’ (molecolari ed antigenici calcolati insieme), che hanno individuato ben 20.884 nuovi contagi, dai quali è emerso un tasso di positività al 5,8%. Inoltre, informa ancora il report quotidiano stilato dal ministero della Salute, rispetto agli attualmente positivi (non necessariamente tutti ‘malati’), con i 6.425 in più da, oggi sono 437.421. Ricordiamo inoltre che, dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.976.274 persone. Ed è ancora la Lombardia la regione più colpita, con 4.590 nuovi positivi in più da, seguita a ‘ruota’ dalla Campania (2.635), e dall’Emilia Romagna (2.456). Sono invece 5 le regioni che ...

