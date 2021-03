Combat Pop di Lo Stato Sociale | testo della canzone di Sanremo 2021

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Loe la loroPop: ci si aspetta grande energia dalla loro esibizione, considerando la sorpresa rappresentata dalla loro “Una vita in vacanza” nel 2018, che li portò al secondo posto. Il brano presentato, come anticipato, si intitolaPop. Ne vedremo delle belle. IldiPop di LoQuesto èpop!O erarock?Erano i Clash lo so,Ma che stile!Metti il vestito buono,Sorrisi e strette di mano,Che non è niente maleQuesto funerale.Credevi fosse amoreE invece era un coglione,Sbaglia anche il migliore, ma con stile!Questo èpop,Mica rock’n’roll.Nella vita si puòAnche dire di no,Alle canzoni d’amore,Alle lezioni di stile,Alle hit del ...

Ecco l'ordine esatto di uscita: Orietta Berti (Quando ti sei innamorato) La Rappresentante di Lista (Amare) Lo Stato Sociale () Bugo (E invece sì) Gaia (Cuore amaro) Willie Peyote (Mai dire ...Nuove proposte Wrongonyou Greta Zuccoli Davide Shorty Dellai Campioni Orietta Berti - 'Quando ti sei innamorato' La Rappresentante di Lista - 'Amare' Lo Stato Sociale - '' Bugo - 'E invece ...Il welfare state è duramente provato dalla pandemia. Lo Stato Sociale, per fortuna, no. O, almeno, non sembra, vista la carica con la quale i nostri Albi, Bebo, Carota, Checco e Lodo (in rigoroso ordi ...A tre anni dalla prima partecipazione al Festival di Sanremo con l'apprezzatissima "Una vita in vacanza" (23 milioni di ascolti), il gruppo lo Stato Sociale torna sul ...