Caso grave di Covid in una 14enne: è ricoverata in rianimazione a Firenze (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un Caso grave di che colpisce una giovanissima a . Si tratta di una 14enne che è ricoverata da ieri nel reparto di rianimazione dell' ospedale pediatrico Meyer di Firenze per complicanze dovute all'... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Undi che colpisce una giovanissima a . Si tratta di unache èda ieri nel reparto didell' ospedale pediatrico Meyer diper complicanze dovute all'...

Nclosing123 : RT @Miti_Vigliero: Firenze, caso grave di Covid in una 14enne: è ricoverata in rianimazione - Miti_Vigliero : Firenze, caso grave di Covid in una 14enne: è ricoverata in rianimazione - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Firenze, caso grave di Covid in una 14enne: è ricoverata in rianimazione - mattinodinapoli : Firenze, caso grave di Covid in una 14enne: è ricoverata in rianimazione - exsebio : @GM_Z_6 Per curiosità, dopo averne sentite tante qui, ho fatto l'errore di aprire un secondo a caso il podcast e ho… -