Bertolaso: "Tutta Italia si sta avvicinando a zona rossa" (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Lombardia si sta avvicinando verso una zona arancione rossa o arancione rafforzata? "A me sembra che Tutta l'Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione". Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la campagna vaccinale, replicando ai giornalisti durante una conferenza stampa a Palazzo Pirelli. "E' ovvio – ha aggiunto – che la Lombardia essendo regione cardine del Paese e avendo vissuto quello che ha vissuto è più vulnerabile rispetto ad altre Regioni ma non sono più preoccupato per la Lombardia rispetto ad altre Regioni". Quindi ha sottolineato: "E' fuori discussione che bisogna vaccinare, questo è il punto. L'ho detto anche ai miei colleghi, al terzetto straordinario che da Roma ci deve guidare a ...

