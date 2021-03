Volvo - Dal 2030 in gamma ci saranno solo auto elettriche

Leggi su quattroruote

(Di martedì 2 marzo 2021) Si allunga l'elenco di costruttori o marchimobilistici intenzionati ad abbandonare i motori endotermici nel giro di una decina di anni. Dopo la General Motors, la divisione europea della Ford, la Jaguar e la Bentley, è laad annunciare un futuro esclusivamente elettrico: dallasarà compostada modelli a batteria e tutte le venditeonline. Il comunicato. Le strategie del costruttore di Göteborg, attualmente controllato dalla holding cinese Zhejiang Geely dell'imprenditore Li Shufu, sono state spiegate in dettaglio in un comunicato: Laintende diventare un leader nel mercato in rapida crescita delledi fascia alta e prevede di trasformarsi in una casa ...