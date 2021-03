Torino, tamponi negativi: la squadra resta in quarantena e non parte (Di martedì 2 marzo 2021) Sono tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati dal Torino. restano dunque dieci, tra cui otto giocatori, i positivi al Covid-19. La squadra, che sta rispettando la quarantena imposta dall’Asl fino alle 23.59 di questa sera e per questo non è partita per Roma per la gara in programma oggi con la Lazio, ora attende l’ok L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 2 marzo 2021) Sono tuttigli ultimieffettuati dalno dunque dieci, tra cui otto giocatori, i positivi al Covid-19. La, che sta rispettando laimposta dall’Asl fino alle 23.59 di questa sera e per questo non è partita per Roma per la gara in programma oggi con la Lazio, ora attende l’ok L'articolo

