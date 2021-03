Sanremo 2021, Matilda De Angelis e la sua Felicità Puttana: ecco quando (Di martedì 2 marzo 2021) “Matilda De Angelis è perfetta nel nuovo video di Felicità Puttana dei TheGiornalisti“. Questo uno dei tanti titoli letti su un femminile quando proprio la protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2021 fece la sua comparsa nel videoclip della band. “Comparsa” si fa per dire: la scena è tutta di Matilda, che balla la canzone e si prepara per scendere da Paradiso, che l’aspetta di sotto, in auto. E ci mette un bel po’, tra doccia, vestiti e canzone: si lascia così tanto prendere dal brano che lo fa aspettare ore e ore. Lui? Non si muove di lì. Uno dei passi giusti di Matilda prima di Hollywood e… Sanremo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) “Deè perfetta nel nuovo video didei TheGiornalisti“. Questo uno dei tanti titoli letti su un femminileproprio la protagonista della prima serata del Festival difece la sua comparsa nel videoclip della band. “Comparsa” si fa per dire: la scena è tutta di, che balla la canzone e si prepara per scendere da Paradiso, che l’aspetta di sotto, in auto. E ci mette un bel po’, tra doccia, vestiti e canzone: si lascia così tanto prendere dal brano che lo fa aspettare ore e ore. Lui? Non si muove di lì. Uno dei passi giusti diprima di Hollywood e…. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

